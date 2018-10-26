أمير مكة بالنيابة يشيد بتطبيق رحلة الهولوجرام لمواقع السياحة

الرياض – البلاد

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بمشروع “تطبيق رحلة الهولوجرام لمواقع السياحة والتراث”، الذي أطلقته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ويعد أول تطبيق في العالم يقوم على دمج ثلاثة حلول تكنولوجية مبتكرة لتعزيز تجربة السياحة والتراث الوطني

وحصل على شهادة تأكيد من شركة مايكروسوفت بانفرادها بهذا الانجاز، مشيراً سموه إلى أن هذا التطبيق يؤكد تميز الهيئة في مجال تقنية المعلومات والعمل الإداري ويعكس نجاح الهيئة وإنجازاتها في العديد من المجالات.

وكان سموه قد زار مقر الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالرياض أمس، لحضور اجتماع اللجنة الاشرافية العليا لمشروع الهدا – الشفا، الذي عقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

واصطحب سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني سمو أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في جولة بعدد من قطاعات الهيئة ومركز المعلومات والأبحاث السياحية “ماس” التابع للهيئة، واطلع سموه خلال الجولة على مشروع “تطبيق مشروع رحلة الهولوجرام” والبرامج التقنية الأخرى ضمن زيارته للإدارة العامة لتقنية المعلومات بالهيئة.

من جهة أخرى نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لذوي الشهيد محمد حسين الزهراني الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقد وصل جثمان الشهيد إلى محافظة جدة، وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام يتقدمهم صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظ جدة والذين أدّوا الصلاة على الشهيد وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.