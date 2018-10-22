أمير مكة بالنيابة يوجه بتوسيع نطاق مبادرة حج أخضر

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة, بتوسيع نطاق مبادرة حج أخضر تحت شعار “حج بلا بلاستيك” في موسم حج العام الحالي 1440هـ، لتشمل جميع مخيمات الحجاج, بعد أن تمّ تطبيقها جزئياً خلال موسم حج العام الماضي ونجحت في تحقيق أهدافها.

وخلال الاجتماع الذي رأسه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط, ومعالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص, وعددٍ من ممثلي الجهات ذات العلاقة، اطلع سموه على أهداف المبادرة الرامية إلى الإسهام في إيجاد حلول عملية لإدارة النفايات في المشاعر المقدسة والاستفادة من المخلفات وإعادة تدويرها، وإيجاد فرص وظيفية للشباب.

وأوضح العرض أن المبادرة تسعى خلال موسم حج العام الحالي إلى الإسهام في إيجاد آلية واضحة لإدارة النفايات، تبدأ داخل المخيمات وتتوسع لتشمل خارج المنطقة المحيطة بسكن الحجاج، بطريقه مدروسة تناسب بيئة المشاعر ومساحتها المحدودة، لتأخذ في الاعتبار الفترة الزمنية لاستخدامها وقياس سلوك الحجاج بمختلف جنسياتهم وثقافاتهم.

وبحسب العرض فقد تم تطبيق المبادرة خلال موسم حج العام الماضي في ١٦ مخيماً، بلغ عدد العاملين ٢٥ باحثاً, وخمسة مشرفين متطوعين، إلى جانب فريق لإدارة النفايات في كل مخيم مكون من قرابة ١٠٨ عمّال ومشرفين.

كما شهد الموسم أيضاً تطبيق الجزء الأساسي الميداني من المبادرة “التسويق الاجتماعي” الهادف لقياس مستوى الوعي البيئي بين الحجاج، فيما تم وضع خطة لكل مخيم وفصل وتدوير النفايات، وخطة أخرى للاستفادة منها، وتم وضع شعارات تعريفية بلغة كل مخيم على الحاويات وداخلها, وعلى وسائل النقل، إضافةً إلى إجراء استبانات علمية باللغات العربية، الماليزية، الإندونيسية والانجليزية وغيرها.