الفيصل : ضبط 87 مكتب حج وهمياً و355 ألف مخالف

كشف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة ، أن إجمالي مخالفي أنظم وتعليمات الحج بلغ 355 ألف مخالف، إضافة إلى 2760 مخالفًا لنقل الحجاج غير النظاميين.

وأوضح الأمير خالد الفيصل خلال مؤتمر صحفي بعد تفقده المشاعر المقدسة، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد المكاتب الوهمية التي تم ضبطها 87 مكتبًا وأحيلوا أصحابها للنيابة العامة، لافتًا إلى أن العنصر النسائي سهل الإجراءات في مطار جدة.

ولفت أمير مكة المكرمة إلى وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من الخارج إلى المملكة، قائلًا: “طورنا خدمات النقل بشكل كبير لتوفير الراحة للحجاج وسرعة نقلهم، وهناك العديد من المشاريع التي نفذت للتسهيل على الحجاج”.