أمير مكة : لم يصل من قطر أي حاج حتى الآن

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، رئيس لجنة الحج المركزية ، النسخة الحادية عشرة لحملة الحج عبادة وسلوك حضاري تحت شعار “الحج رسالة سلام “.

وجدد سموه التأكيد على أن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ، على إنشاء هيئة ملكية لمكة المكرمة والمشاعرالمقدسة ، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع -حفظه الله-، يعكس حرص القيادة على تطوير هذه البقاع وتقديم أفضل الخدمات لقاصديها.

ووصف الأمير خالد الفيصل إنشاء الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر بالحدث التنموي الكبير الذي تشهده هذه البقاع ، في وقت حرصت فيه المملكة على تطويرها وتسخير كافة الإمكانات لخدمة قاصديها ، مضيفا :”بعد الاجتماع الأول لمجلس الهيئة ، أستطيع القول بأني متفائل بشأن مستقبل مكة والمشاعر المقدسة ، ونتطلع خلال الأعوام المقبلة لبلورة رسالة الهيئة ومشاريعها ، والأسلوب والطريقة التي ستدرس وتنفذ وفقها المشاريع”.

ورفع أمير منطقة مكة المكرمة الشكر لخادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على ما يوليانه من رعاية واهتمام بمكة والمشاعر المقدسة ولضيوف الرحمن منذ قدومهم للمملكة وحتى مغادرتهم لأوطانهم سالمين غانمين بإذن الله.

كما قدّم سموه شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزيرالداخلية ، رئيس لجنة الحج العليا ، على متابعته لكل استعدادات موسم الحج الحالي والتي بدأت بعد انتهاء حج العام الماضي ، مثمناً الجهود التي يبذلها العاملون في كافة القطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن ، مؤكداً سموه أن هذه الجهود والأعمال تأتي استجابة لأمرالله عزو وجل ، ثمّ طاعة لولي الأمر الذي اختار لنفسة لقب خادم الحرمين الشريفين.

وخصّ الأمير خالد الفيصل رجال الأمن بالشكر ، واصفاً الأعمال التي يقومون بها بالاستثنائية ، وفي هذا الصدد قال سموه :”منذ تشرفت بخدمة هذه المنطقة وأنا اتابع أعمالهم في الحج وفي كل عام ازداد فخرا بما يقومون به من واجب إسلامي ووطني وإنساني ، وأشكر إخواني في لجنتي الحج العليا والمركزية على كل ما قاموا به من متابعة للتقارير التي قدمت لهم العام الماضي وتطويرهم لأسلوب العمل والخدمة استعداداً لموسم حج العام الحالي 1439هـ”.

وتابع أمير منطقة مكة المكرمة :” الشكر موصول أيضاً لوزارة الحج والعمرة على جهودها وللجمعيات الخيرية ولمؤسسات وشركات الحج ، كما أشكر بصفة خاصة المتطوعين والمتطوعات الذين يساهمون في الخدمة التي شرف الله بها هذه البلاد”.

وعن آخر إحصاءات القادمين لأداء الحج العام الحالي ، أبان الأمير خالد الفيصل أن إجمالي الحجاج القادمين حتى يوم أمس بلغ قرابة 558 ألف حاج قدموا عبر مختلف منافذ المملكة ، حيث جاءت إندونيسيا في مقدمة الدول الأكثر وصولا إذ بلغ إجمالي الحجاج القادمين منها نحو 103 آلاف حاج، ومن الهند وصل قرابة 93 ألف حاج، ومن باكستان 82 ألف حاج، وجاءت تركيا في المرتبة الرابعة بقرابة 45 ألف حاج منها، ومن العراق وصل أكثر من 12 ألف حاج، فيما لم يصل أي حاج من قطر.

وردا على سؤال لإحدى وسائل الإعلام عن نجاح الحملة خلال السنوات الماضية قال سموه :” الحملة اليوم هي إمتداد لجهود الأعوام العشرة الماضية ، وطموحنا في هذا العام أن نتفوق على أنفسنا ونكون أفضل”، مشيدا سموه بمشاركة القطاع الخاص ودوره في إنجاح حملة الحج ، وعن تسيس الحج قال سموه :” إن الحملات التي تُشنّ ضد المملكة لتشويه صورتها يكفي الرد عليها بالأفعال والأعمال التي تُقدّم لضيوف الرحمن , ثم كرم أمير منطقة مكة المكرمة الجهات الداعمة والمشاركة والرعية لحملة الحج عبادة وسلوك حضاري.

وتأتي حملة الحج عبادة وسلوك حضاري في موسمها الحالي بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة ، ومتابعة نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر ، وبمشاركة 30 جھة تمثل القطاعين الحكومي والخاص وتواصل تنفيذ خطتها لتعزيز السلام عبر الحج بأربع مراحل ، تُعنى الأولى بإستقبال ضيوف الرحمن ، وإستشعار مسؤولية وشرف خدمتهم ، وتستهدف سكان منطقة مكة المكرمة ، والعاملين في موسم الحج ، فيما تحمل المرحلة الثانية رسالة «لماذا التصريح؟» وتهدف للتوعية بأهمية إصدار تصريح الحج وعواقب عدم إصداره ، وتستهدف المواطنين والمقيمين في المملكة ، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وتهدف المرحلة الثالثة التي تحمل رسالة سلوكيات الحج ، إلى التنويه بأبرز السلوكيات السلبية خلال تأدية فريضة الحج ، وتستهدف عامة الحجاج ، وأخيراً المرحلة الرابعة التي تحمل رسالة شكر للعاملين في موسم الحج ، والحجاج على التزامهم بالتوجيهات.