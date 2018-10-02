أمير مكة ونائبه يطلعان على خطط واقتراحات المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، رئيس المجلس البلدي بمكة المكرمة مستور المطرفي يرافقه أعضاء المجلس.

واستمع الأمير خالد الفيصل والأمير عبدالله بن بندر خلال اللقاء الذي حضره وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، إلى شرح عن خطط ومقترحات المجلس الهادفة لتطوير الخدمات والارتقاء بها في العاصمة المقدسة وضواحيها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما اطلع سموهما على الأعمال التي يقدمها المجلس لتحقيق التنمية بشتى مجالاتها بما يعود بالنفع على مكة وساكنيها.

من جهتهم، ثمن رئيس وأعضاء المجلس البلدي الدعم الذي يجدونه من أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه، لدفع عجلة التنمية في العاصمة المقدسة وأن يحقق المجلس أهدافه ورسالته.