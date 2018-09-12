أمير مكة يرأس الاجتماع الأول لمجلس هيئة تطوير المنطقة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل , مستشار خادم الحرمين الشريفين , أمير منطقة مكة المكرمة , رئيس هيئة تطوير المنطقة , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر , نائب أمير منطقة مكة المكرمة , الاجتماع الأول لمجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة , في مقر الإمارة بجدة اليوم.

وأكد سموه خلال الاجتماع على ضرورة تكامل الجهود وتظافرها لتحقيق تنمية تحقق الآمال والتطلعات , ما ينتج عنها إحداث نقلات نوعية على صعيدي الإنسان والمكان.

وقال الأمير خالد الفيصل : ” أتقدم بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على العناية والاهتمام الذي يوليانه لمكة المكرمة وهذا ديدن قيادة هذه البلاد منذ تأسيسها على الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – , إلى يومنا الحاضر.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على ملامح تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن المتضمن الارتباط التنظيمي والمهام والاختصاصات , ومجلس الهيئة , وكذلك الصلاحيات والمهام المناطة بالمجلس واللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي .

واستعرض المجلس أيضاً أهداف الهيئة التي تركز على التخطيط والتطوير الشامل في المجالات كافة وتوفير احتياجات المدن من الخدمات والمرافق العامة.

وبحسب العرض فإن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة , تمثل السلطة التنظيمية والتخطيطية والتنفيذية والتنسيقية والمسؤولة عن تطوير المنطقة , ومتابعة الخطط والبرامج التنموية فيها , مع تمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري , وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.

وأوضح العرض المقدم للمجلس أن الهيئة تتولى رسم السياسات العامة وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الشاملة للتنمية مع مراجعة خطط وبرامج ومشروعات التنمية والإشراف على تنفيذها.

كما استعرض المجلس السياسات العامة لمجلس الهيئة والصلاحيات الممنوحة له والهيكل التنظيمي , والمهام الموكلة للجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس واختصاصاتها , فيما تطرق الاجتماع إلى الرؤية والتوجه الاستراتيجي لهيئة منطقة مكة المكرمة , الهادفة لوضع رؤية شاملة وبرامج استراتيجية لقيادة تنمية حضرية , ووضع التصورات المستقبلية فيها , إضافة لتفعيل الدور التكاملي بين الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.

حضر الاجتماع المستشار بالديوان الملكي , عضو مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة , معالي المهندس إبراهيم السلطان , ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة , الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح , والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة , المهندس عبدالرحمن عداس , وأعضاء مجلس هيئة تطوير المنطقة .