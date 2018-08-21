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أمير مكة يستقبل أمين العاصمة المقدسة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time8 / ذو الحجة / 1439 هـ      21 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
منى: أحمد الاحمدي
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية في مقر الإمارة بمنى اليوم ، معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص.

وفي بداية اللقاء هنأ المهندس القويحص سمو أمير منطقة مكة المكرمة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، كما أطلع سموه على أعمال وخطط الأمانة خلال موسم حج العام الحالي ، مشيراً إلى أن الأمانة جندت قرابة 13 ألف عامل في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مجهزين بأحدث المعدات للقيام بأعمالهم لخدمة ضيوف الرحمن .

وبين أن الأمانة قامت كذلك بتجهيز بلدياتها الفرعية والبالغ عددهاً 10 بلديات ، إضافة إلى 27 مركزاً للخدمات وزعت جغرافياً لتغطي كامل المشاعر المقدسة .

ibrahim

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