العدد 21817 17 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد الفيصل

0 تعليق 89 مشاهدة
أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد الفيصل
شارك عبر واتساب

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين.

أمير منطقة مكة المكرمة في منزله بجدة مساء اليوم , لليوم الثاني ….

28

 

عدداً من أصحاب السمو من دول مجلس التعاون .

وأصحاب السمو الأمراء والمعالي وأعضاء السلك الدبلوماسي للدول العربية والإسلامية والصديقة.

الذين قدموا واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – .

29

27

كما أدى واجب العزاء في الفقيد مديرو الإدارات الحكومية والمشايخ والقضاة وقادة القطاعات العسكرية والأمنية وجموعاً من أهالي المنطقة.

26

الوسوم:

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق