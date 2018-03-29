أمير مكة يشكر خادم الحرمين بمناسبة انتهاء تهيئة بئر زمزم

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أسمى الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الانتهاء من مشروع تهيئة بئر زمزم بالمسجد الحرام، خدمة لقاصديه.

وقال الفيصل في برقية رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين: “أرفع لمقامكم الكريم أيدكم الله أسمى آيات الشكر والعرفان بإسمي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة، على توجيهاتكم السديدة والرشيدة بتنفيذ مشروع تطوير بئر زمزم، والذي أُنجز في فترة وجيزة خدمة لقاصدي بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزائرين، وإنفاذ المشروع بفضل من الله عز وجل دون تأثر الطواف أو تأخر المشروع”.

وأضاف: “إن تنفيذ هذا المشروع وغيره من المشاريع التي تخدم ضيوف بيت الله من المعتمرين والحجاج، ما هي إلا امتداد لجهود القيادة من عهد المغفور له -بإذن الله – الملك عبدالعزيز – طيّب الله ثراه – وملوك هذه البلاد الغالية إلى عهدكم الزاهر الميمون، وعلى رأس هذه المشاريع الرعاية والعناية بالحرمين الشريفين وتوسعتهما خدمة للإسلام والمسلمين، ولتحقيق الراحة والطمأنينة لأداء شعائرهم بكل يسر”.

وسأل الأمير خالد الفيصل المولى عز وجل أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين، وأن يجعل ما يقدم من عطاء وسخاء للحرمين الشريفين وللمدينتين المقدستين في موازين حسناته، وأن يحفظ بلادنا العزيزة من كل مكروه تحت قيادتكم المباركة وعهدكم المبارك.