أمير مكة يشهد توقيع 3 اتفاقيات مع معهد خالد الفيصل للاعتدال

شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة توقيع ثلاث مذكرات تعاون بين معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال وكل من منظمة التعاون الإسلامي ، ومركز الحوار الوطني ، وشرطة المنطقة ، بهدف بناء شبكة ممتدة من العلاقات القوية مع الجهات ذات العلاقة باختصاصه لتبادل الخبرات النوعية والاستفادة من التجارب المشتركة وتدعيم الأنشطة والبرامج المختلفة المنفذة في كل من هذه الجهات.

وبموجب هذه المذكرات التي وقعت اليوم في مقر الإمارة بجدة , سيكون بمقدور الباحثين والدارسين من الطرفين الاستفادة من الخدمات الاستشارية وإجراء الأبحاث العلمية المشتركة ، بالإضافة إلى إنجاز الدراسات التطبيقية والميدانية في مجال اختصاص كل منها.

وتضمنت مذكرات التعاون بين المعهد وكل من الجهات الثلاث , الاتفاق على تنظيم الحملات الإعلامية التوعوية المشتركة في مجال تعزيز ثقافة الاعتدال ونبذ التطرف ، وتنظيم البرامج والأنشطة الثقافية المتنوعة كحلقات النقاش الحوارية ، والمحاضرات والندوات ، علاوة على تقديم برامج التدريب وورش العمل المشتركة والمتخصصة في المجال نفسه ، وإجراء الأبحاث العلمية المشتركة والدراسات التطبيقية والميدانية ، وتبادل الزيارات بين الباحثين والمختصين من منسوبيهما والتعاون في إتاحة المراجع ومصادر المعلومات والأبحاث والدراسات للدارسين والمختصين في هذه الجهات.

الجدير بالذكر أنه سبق للمعهد أن وقع عدداً من اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجال نشر ثقافة الاعتدال ونبذ التطرف مع عدد من الجهات الخارجية التي من أبرزها مركز بحوث دراسات السلام الاستراتيجي والشؤون الدولية بجامعة توكاي اليابانية ، ومركز أكسفورد للدراسات الإسلامية بالمملكة المتحدة ، وقسم الدراسات الأمنية وعلم الجريمة بجامعة ماكواري الأسترالية ، والملحقية الثقافية السعودية بالمملكة المتحدة , فضلا عن اتفاقيات الشراكة والتعاون الموقعة مسبقاً مع الجهات والقطاعات الداخلية كوزارة التعليم ومركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة