أمير مكة يطلع على أعمال الجوازات خلال موسم الحج

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة نائب رئيس لجنة الحج المركزية ، في مقر الإمارة بمنى اليوم ، مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وعدد من قادة المديرية.
واستمع أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه لشرح عن أعمال الجوازات خلال موسم الحج، وإحصاءات عن أعداد الحجاج القادمين لأداء الفريضة عبر كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
بدورهم هنأ مدير عام الجوازات ومرافقوه أمير المنطقة ونائبه بمناسبة عيد الأضحى.