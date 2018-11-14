أمير مكة يطلع على أعمال المنشآت التجارية العائلية

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، على الأعمال التي تقدمها المنشآت التجارية العائلية لصالح الناتج الوطني ، ودورها في التوظيف .

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة، الدكتور غسان السليمان الذي قدّم لسموه شرحاً عن المركز الوطني للمنشآت العائلية ، أوضح خلاله أن الشركات العائلية تمثل 63% من إجمالي الشركات بشكل عام في المملكة وتشكل 32% من الناتج المحلي العام للمملكة، وأن الشركات العائلية تُسهم في توظيف ما نسبته 76% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص بشكل عام .

واستعرض الأمير خالد الفيصل دور المركز الذي يهتم بكل منشأة تجارية تتحكم في ملكيتها وإدارتها عائلة واحدة ، ويعمل المركز أيضاً على إبراز وتطوير دور هذه المنشأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتعزيز القدرة التنافسية والتفاعلية لها مع الاقتصاد الدولي .

بدوره, أوضح الدكتور السليمان أن المركز الوطني للمنشآت العائلية غير ربحي ، ويتمّ تمويله من نشاطاته ورسوم أعضائه والمنح والتبرعات ، بهدف تكريس مفهوم العمل المؤسسي في المنشآت العائلية الوطنية ، إضافة لإيجاد البناء التنظيمي المنهجي للمنشآت العائلية، وإبراز وتوثيق الدور الاجتماعي والاقتصادي لرواد الأعمال بالمملكة من مؤسسي المنشآت العائلية، واستثمار ذلك في حفظ وتجديد الولاء والانتماء لدى الأجيال القيادية لتلك المنشآت في المستقبل .

كما يُسهم المركز أيضاً في تعزيز العمل الجماعي بين الأعضاء وزرع المبادئ العائلية ، ويُعزز بناء تكتل قوي قادر على مجابهة التحديات التي تواجه المنشآت العائلية ، إضافة لتطوير وتنمية الفكر الإداري في هذه المنشآت ، وبث روح الاحتراف في إدارتها ، وتحديد المعوقات والتحديات الحالية والمتوقعة التي تواجه المنشآت الوطنية العائلية وتعرقل أداء أعمالها وتحقيق أهدافها ، ومن ثمّ واقتراح الحلول اللازمة لها ، كما يقدم المركز الوطني للمنشآت العائلية عدة خدمات من أهمها التوفيق في المنازعات التجارية العائلية ، والإرشاد والتوعية ، والمعلومات والدراسات ، والتنسيق مع الجهات المعنية ، والاستشارات التدريب والتعليم وخدمة العلاقات العائلية .