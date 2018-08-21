أمير مكة يلتقي وزير الصحة ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق

منى : احمد الاحمدي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية في مقر الإمارة بمنى اليوم ، معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة يرافقه عددٌ من قيادات الوزارة .

وثمّن سمو الأمير خالد الفيصل الجهود التي تبذلها وزارة الصحة خلال موسم حج العام الحالي، مقدماً شكره لكافة منسوبيها نظير ما يقومون به لخدمة ضيوف الرحمن.

من جهته قدّم وزير الصحة التهنئة لسمو أمير منطقة مكة المكرمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

كما اطلع سموه على الأعمال التي تنفذها وزارة الصحة خلال موسم حج العام الحالي ، التي يقدمها قرابة 30 ألف طبيب وممارس صحي ، في وقت بلغت فيه الطاقة السريرية 5 آلاف سرير في مكة والمشاعر المقدسة ، إلى جانب جاهزية 25 مستشفى فيهم، وأخرى في المدن القريبة لخدمة ضيوف الرحمن ، مشيراً إلى أن الوزارة جهزت 135 مركزاً صحياً دائماً ومؤقتاً ، إلى جانب مشاركة 106 فرق طبية ميدانية.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية في مقر الإمارة بمنى اليوم ، معالی رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور عبدالرحمن الحصين.

وقدم الدكتور الحصين خلال الاستقبال نبذة عن أعمال هيئة الرقابة في موسم حج هذا العام ، كما هنأ سموه بعيد الأضحى المبارك.