أمير مكة يوجه بتسريع تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية بالمنطقة

جدة – واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بتشكيل فريق عمل من الإمارة، وأمانات العاصمة المقدسة، وجدة، والطائف، وفرع وزارة الاسكان بالمنطقة، وعدد من الجهات لتسريع تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية بالمنطقة تستهدف “الاسكان” وتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال ترؤس أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، اجتماعاً لمناقشة خطوات تنفيذ مبادرة الإسكان التنموي بالمنطقة الذي تخلله عرض عن أهداف المبادرة الرامية لتوفير المساكن لأبناء المنطقة من الفئات المصنفة بأنها الأكثر حاجة من المواطنين، كالمستفيدين من الضمان الاجتماعي، فضلاً عن هدف هذه المبادرة في معالجة جميع المشاكل المتعلقة بقطاع الإِسْكَان عبر تنويع البرامج والمبادرات الموجهة إلى جميع الفئات بمن فيهم ذوي الدخل المحدود،

وذلك من خلال اعتماد برنامجين تمثلت في الإسكان الميّسر ، الذي يهدف إلى توفير السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي ، ومن لا تنطبق عليهم شروط الحصول على سكن بمقابل مادي ، والآخر برنامج الإسكان التعاوني الذي يستهدف دعم تأسيس جمعيات تعاونية للإِسْكَان تضم فئات متجانسة ومخصوصة.

وأوضح العرض في تقرير عن الوحدات السكنية أنه خلال الفترة الماضية بلغ نصيب محافظة جدة من الوحدات السكنية 67802 وحدة، ومكة المكرمة 24383 وحدة، و 593 لمحافظة القنفذة، و 1245 لرابغ، إضافة لنحو 520 وحدة سكنية في محافظة الخرمة، و 464 في تربة، و 378 لأشغال رابغ، وأن نسبة الإنجاز الإجمالية في هذه المشاريع بلغت 63%، كما تمّ صرف 82624 قرضاً , وتمّ أيضاً تقديم مُنحٍ بلغ عددها 27200 أرض سكنية مجانية .

كما اطلع سموه على نتائج ورشة العمل التي نظمتها هيئة تقويم التعليم والتدريب في المنطقة.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، اجتماعاً قدّم خلاله رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، عرضاً عن ورشة عمل المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام، التي عُقدت في منطقة مكة المكرمة لمراجعة معايير مجالات التعلم المرتبطة بمواد الهوية الوطنية.

وبحسب العرض، فإن الورشة جاءت انطلاقاً من تحقيق مبدأ الشراكة وإيماناً من الهيئة بأنّ التعليم مسؤولية الجميع، وحرصًا منها على مشاركة الخبراء والمختصين والممارسين من الميدان التربوي، والجهات ذات العلاقة في عمليات بناء معايير مناهج التعليم والأطر التي تنطلق منها ، وتطويرها في كل مرحلة من مراحل البرنامج ، لتكون هذه المعايير معبرة عن أراء جميع فئات المجتمع وتعكس تطلُّعاتِه ورؤاه كشريكٍ حقيقي.

وأبرز العرض عدد المشاركين في ورشة العمل التي أقيمت في منطقة مكة المكرمة الذين يزيد عن 200 من ممثلي الفرق العلمية من الجامعات ، والقيادات التربوية ، والمشرفين ، والمشرفات والمعلمين والمعلمات من إدارات تعليم المنطقة .

واستمع سموه إلى شرح عن مجالات اختصاص هيئة تقويم التعليم والتدريب في المنطقة، والمراكز التابعة لها ، وأبرز برامجها وأهدافها ، ودورها في الارتقاء بجودة التعليم والتدريب في المملكة، وإسهام الهيئة في تحقيق رؤية 2030 .