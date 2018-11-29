أمير مكة يوجه بسحب كتاب «السلسلة الأخلاقية للناشئين»

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، فرع وزارة الإعلام في المنطقة بسحب كتاب (السلسلة الإخلاقية للناشئين ) من جميع المكتبات ودور النشر، نظراً لما يحويه الكتاب من تجاوزات أخلاقية تنافي تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وتخالف القيم والأعراف الإجتماعية.

وفي تجاوب فوري مع توجيه أمير منطقة مكة المكرمة، باشر فرع وزارة الإعلام في المنطقة بسحب جميع النسخ

كما تم إشعار وكالة الإعلام الداخلي بالوزارة والتي بدورها سحبت جميع النسخ من كافة المكتبات و دور النشر بالمملكة.