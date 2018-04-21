أمير مكة يوجه بإلزام المواطنين العاملين في القطاع الخاص بارتداء الزي السعودي

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بإلزام المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالمنطقة بارتداء الزي السعودي بالنسبة للشباب، والملابس المحتشمة وغير الملفتة للفتيات، على أن يتولى فريق عمل مكون من الإمارة وفرعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار بالمنطقة متابعة تنفيذ القرار في جميع المحافظات بشكل مستمر وخاصة في الاسواق التجارية .

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أن توجيه أمير المنطقة جاء عقب تجول سموه في أحد أسواق الطائف خلال زيارته للمحافظة أواخر جمادى الأخر الماضي، والتي تخللها لقائه بشابين سعوديين يعملان في محال تجارية داخل السوق ويرتديان ” بِدلاً ” ، فبادرهم بالسؤال عن سبب ارتدائهم لهذا النوع من الملابس فأجابوا سموه بأن تعليمات الشركة التي يعملان بها تنصّ على ذلك.

وأضاف الدوسري أن أمير منطقة مكة المكرمة وجه في حينه بتشكيل لجنة من وكالة الإمارة المساعدة للتنمية وفرعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتجارة والاستثمار بالمنطقة لدراسة أسباب إلزام الشركات للشباب لبس الزي الغير سعودي ، والخروج بتوصيات تعزّز الهوية الوطنية لدى شباب الوطن.

وأشار متحدث إمارة مكة إلى أن اللجنة التي باشرت أعمالها فور توجيه أمير المنطقة ودرست الانظمة والقوانية المرعية في هذا الخصوص، وأوصت بعد اجتماعاتها بأن يكون الزي السعودي ركيزة أساسية يلتزم بها أصحاب المؤسسات والشركات تجاه أبناء الوطن

كما أوصت بضرورة حثّ هذه القطاعات لتعمل على تعزيز هذه القيمة والتمسك بها وعدم التخلي عنها لدى الشباب والفتيات على حدٍ سواء، مضيفا ، ” بناء على ما خرجت به اللجنة من توصيات صدر توجيه أمير المنطقة الذي شدد على ضرورة أن يكون زي الشباب العاملين عاكساً للهوية السعودية ، وللفتيات محتشماً وفضفاضاً وغير ملفت أو شفاف.