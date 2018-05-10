أمير مكة يُكرّم عدداً من ضباط وأفراد مكافحة المخدرات

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بمقر الإمارة في جدة، عدداً من ضباط وأفراد المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة نظير الإنجازات الأمنية التي حققوها.

ونوه سموه خلال حديثه للمكرمين، بالعمل البطولي لرجال الأمن خاصة رجال مكافحة المخدرات في المحافظة على الوطن ومقدراته -بعد توفيق الله-، وحماية أبنائه من سموم المخدرات، مثمناً الجهود التي يبذلونها لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على المجتمع ودورهم في القبض على المروجين لها.

من جانبه عبّر مدير مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة اللواء محمد القرني، باسمه ونيابة عن المكرمين، عن شكرهم لسمو الأمير خالد الفيصل، على تكريمه الدائم لرجال الأمن في مختلف القطاعات، مؤكداً أن هذا التكريم غير المستغرب على سموه سيكون دافعاً لهم ولزملائهم لبذل المزيد من الجهد ورافداً لتحقيق المزيد من الإنجازات.