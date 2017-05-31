أمير منطقة الباحة يتسلم تقريراً مفصلاً عن منجزات صندوق الموارد البشرية ” هدف “

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تقريراً مفصلاً عن منجزات وأعمال صندوق الموارد البشرية “هدف” بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير صندوق الموارد البشرية “هدف” بالمنطقة عبد الله شائق الغامدي ‏ومساعديه ومدير معهد السياحة بالمنطقة علي بن سعيد جابر.

واستمع سموه إلى شرح من الغامدي عن منجزات ومناشط الصندوق خلال الفترة الماضية، مستعرضاً ما يقدمه الصندوق من خدمات وبرامج وأبرز المناشط التي سيتم تفيذها في المستقبل القريب بأذن الله .

ونوه سمو أمير منطقة الباحة بالدعم الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – للصندوق للعمل على تنمية الشباب ودعمهم بما يستحقون والسعي إلى توفير وظائف تتناسب وحاجة سوق العمل وما يتطلع إليه الشباب والعمل على الاستفادة من طاقاتهم بما يعود عليهم بالنفع ويكونوا مساهمين في بناء وطننا الغالي.

بعد ذلك سلم سمو أمير المنطقة الطالب علي بالغيث العامري والطالب أحمد عبد الرحيم الزهراني الحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقة العالمية ‏لفنون الطهي بالبرتغال التي أقامها الاتحاد الأوروبي العالمي للضيافة , شهادات الشكر وعددا من الهدايا التحفيزية .

وأعرب مدير صندوق الموارد البشرية بالمنطقة عن شكره لسمو أمير الباحة على استقباله وتوجيهاته السديدة الرامية إلى دعم الشباب وفتح آفاق أوسع للتوظيف بالتعاون من الجهات ذات العلاقة.