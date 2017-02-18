أمير منطقة الرياض يتفقد محافظة الخرج ويقف على المواقع المتضررة من الأمطار

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تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم المواقع التي غمرتها مياه الأمطار بمحافظة الخرج .

وعقد سموه اجتماعاً في الطائرة العمودية بكلاً من:

معالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان.

ومحافظ الخرج شبيلي بن مجدوع آل مجدوع.

ومدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء عايش بن أحمد الطلحي.

ومدير الدفاع المدني بمحافظة الخرج العقيد خالد بن عبدالله السعيس.

ورئيس القطاع الأوسط للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد بن حمد القنون

بحضور معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الأستاذ عبدالله بن مجدوع القرني.

ومعالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز .

واستعرض سمو أمير منطقة الرياض صورا عن تضاريس المحافظة والمراكز التابعة لها ومجاري الأودية فيها ومدى قوتها وتأثيرها.

والحلول العاجلة التي يمكن تطبيقها ، كما ناقش سير عمل اللجان المتخصصة في مباشرة السيول وسرعة استجابتها وإمكانياتها .

واطلع الأمير فيصل بن بندر عبر الجو على المواقع المتضررة من منازل وخدمات وطرق ومزارع .

واستمع إلى شرح عن العمل الجاري عليها ، وعن مسبباتها ومدى التأثر عليها .

ووقف أمير الرياض والمسؤولين ميدانياً على عدد من المواقع وهي الدلم ونعجان والضبيعة .

والتقى سموه بأهالي المحافظة واستمع منهم إلى ما حدث لهم وأضر بهم .

مؤكداً لهم اهتمامه ومتابعته بكل أمورهم وطلباتهم .

وشاهد سموه الآليات المستخدمة في الإنقاذ ، والتقى الضباط والأفراد الذين يباشرون المهمة .