أمير منطقة الرياض يرعى ملتقى الطيران العام

الرياض- البلاد

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أميـر منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيـران السعودي، وحضور معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني الدكتور نبيل العامودي، ومعالي رئيس هيئة الطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي، ينظم نادي الطيران السعودي بالتعاون مع هيئة الطيران المدني “الشريك الاستراتيجي”، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, الخميس القادم 24 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 11 يناير 2018م, (الملتقى الرابع للطيران العام) وذلك في مقر النادي في مطار الثمامة بالرياض لمدة ثلاثة أيام. ورفع سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز, شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ, على اهتمامه ودعمه لنادي الطيران السعودي منذ تأسيسه، معربا سموه عن اعتزازه وتقديره ومجلس إدارة النادي ومنسوبيه لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته للملتقى ودعمه ومتابعته الدائمة لأنشطة النادي.

وأوضح سموه أن ملتقى الطيران العام في دورته الرابعة يشهد تطورا في الفعاليات والتنظيم، وتوسعا في المشاركة والعروض، خاصة بعدما أصبح الحدث السنوي الرئيس لهواة الطيران ورياضات الطيران في المملكة، مبينا أن ما يشمله الملتقى من عروض مميزة تبرز تفوق وكفاءة الشباب السعودي في هذا المجال، وتجذب بأدائها المبهر آلاف الزوار.

وأكد سموه أن نادي الطيران السعودي الذي يعد أول نادي طيران تأسس في المملكة بقرار مجلس الوزراء في 8 /9 /1421هـ ، يعمل بالتعاون والشراكة مع هيئة الطيران المدني في تطبيق الأنظمة والمعايير، وتطبيق أعلى درجات السلامة، لتكون ممارسة الطيران آمنة، وتحاكي أفضل المستويات العالمية، كما يعمل مع الهيئة العامة للرياضة التي يمثلها في مجلس إدارة النادي سمو نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على تطوير والتشجيع لهذه الرياضات التي تحظى باهتمام محلي وعالمي متزايد.

وأشار سموه إلى أن النادي يشهد تطورا في البنية التحتية والخدمات والطرق والمدرج لمطار الثمامة، معربا سموه عن تقديره لوزارة النقل على دعمهم للنادي، مقدماً الشكر لمعالي وزير النقل ومعالي نائبه على المتابعة الدائمة لهذه المشروعات، كما شكر سموه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على التعاون المميز مع النادي الذي اصبح وجهة للمهتمين بالطيران في المملكة.

وأوضح سموه أن من أهم مشروعات النادي إنشاء مطارات جديدة في مناطق المملكة، كان باكورتها مطار نادي الطيران بمنطقة القصيم، على مساحة 17،600،000م2، تم استئجارها من وزارة البيئة والزراعة، والاعداد لإنشاء مطارات متعددة قريبا بإذن الله، وتطوير الهناقر (حظائر الطائرات) في النادي، إضافة إلى مواجهة النمو المتزايد لمختلف أنشطة الطيـران والطيران الرياضـي وبرامج تدريب الطيارين للترخيص الأولي، والفعاليات ومشاريع التعليم بالترفيه، وتأسيس أكاديمية تعنى بتدريب وتأهيل الطيارين للمراحل المتقدمة للطيران.

يذكر أن الملتقى الرابع للطيران العام يعد الأكبر من نوعه، ويمثل الملتقى الرئيس لهواة الرياضات الجوية على مستوى المملكة, ويمثل مبادرة من نادي الطيران السعودي للاحتفاء بالرياضات الجوية، والإسهام في نشر ثقافة الطيران وعلومه, ويشمل الملتقى عروضاً جوية لمختلف أنواع الطائرات، ومعرضاً مصاحباً للرعاة، وعروض القفز المظلي، والطيران الشراعي، وطائرات التحكم عن بُعد، إضافة إلى الاستعراض الجوي، والمعرض الأرضي للطائرات، والطيران الشراعي، القفز المظلي، واستعراض Sky Diving، وفعاليات التصوير، والفعاليات المصاحبة.