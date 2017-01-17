أمير منطقة الرياض يعزي أسرة آل شيخ

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الرياض – واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، خلال زيارته لأسرة آل شيخ مساء أمس الأول، تعازيه ومواساته في وفاة فقيدهم الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن إسحاق آل شيخ.

وسأل سموه الله العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

من جهته أعرب أشقاء وأبناء الفقيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ، سائلين الله- سبحانه وتعالى- أن يجزيه عنهم خير الجزاء ، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان.