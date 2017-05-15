أمير منطقة القصيم يفتتح متحف العقيلات ببريدة

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أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ، بالجهود الشخصية التي يبذلها أصحاب المتاحف الخاصة.

التي تنم عن حس وطني كبير ، لما تمثله هذه المتاحف من إضافة في المحافظة على التراث والمقتنيات التراثية والتاريخية القيمة ، وتتيح الفرصة للأجيال للاطلاع على تاريخ الآباء والأجداد.

مبدياً إعجابه بما تحتويه المتاحف من قطع تراثية تعكس تاريخ المنطقة ، والمملكة بصفة عامة ، منوهاً باهتمام أصحاب المتاحف الخاصة بالتراث وحرصهم على جمع واقتناء عدد كبير من القطع التراثية ، والسيارات التراثية والكلاسيكية النادرة .

ونوه سموه خلال افتتاحه مساء أمس متحف العقيلات بمدينة بريدة ، باهتمام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بدعم المتاحف الشخصية ، وجهود فرع الهيئة بالمنطقة تجاهها.

داعيا سموه أصحاب المتاحف إلى تفعيلها أمام زوار المنطقة ، والمشاركة في مناشط المنطقة ومهرجاناتها.

وتجوّل سموه داخل أروقة المتحف، وأطلع على توثيق تاريخ العقيلات أحد أشهر الرحلات التجارية التي كانت تنطلق من منطقة القصيم باتجاه العراق والشام ومصر والصين والهند.

واستمع سموه لشرح عما يحويه المتحف من صاحبه عبداللطيف الوهيبي، الذي بين أن المتحف يضم العديد من الوثائق التاريخية التي تختص بالعقيلات، بالإضافة إلى الأدوات وخريطة المسارات التجارية لهم.

عقب ذلك كرّم سمو أمير منطقة القصيم الداعمين لمتحف العقيلات ، كما تسلّم سموه هدية تذكارية من صاحب المتحف.

من جانبه ، أوضح أمين عام مجلس التنمية السياحية بالقصيم مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم إبراهيم المشيقح:

أن افتتاح سمو أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة للمتاحف الخاصة والمرخصة.

يأتي دعماً من سموه للمواقع السياحية والتراثية والمهتمين بالأنشطة.

لافتاً النظر إلى نمو عدد المتاحف الخاصة والمرخصة بالمنطقة ووصولها إلى 20 متحفاً مرخصة من الهيئة.

مشيراً إلى أن هذه المتاحف الخاصة لها أهمية في التعريف بالموروث الشعبي بالمنطقة ، وتوثيق تاريخها ، وتعد من أهم نقاط الجذب السياحي على المسارات السياحية المعتمدة بالمنطقة .

مبيناً أن المتاحف الخاصة تمر عبر عدد من الخطوات لدى الهيئة لترخيصها ، التي تتضمن الاطلاع على أفضل التجارب خارج المملكة لإثراء أصحاب المتاحف لتطوير العرض المتحفي وتجربة السائح .

حضر الافتتاح وكيل الأمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر الطالب .