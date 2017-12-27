أمير منطقة المدينة المنورة يدشن مشروعات ينبع

المدينة المنورة – واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة ينبع ، شملت مشروع شاطئ الحدود لذوي الاحتياجات الخاصة بحضور قائد المنطقة لحرس الحدود اللواء بشير مفلح البلوي، ومحافظ ينبع مساعد السليم وعدد من المسؤولين.

وعند وصول سموه لمقر تدشين شاطئ حرس الحدود لذوي الاحتياجات الخاصة أزاح الستار عن افتتاح المشروع مستمعاً إلى شرح عن المرافق التي يحتويها.

بعد ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى قائد حرس الحدود بالمنطقة كلمة أكد فيها أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – هي خير دليل على تحقيق الرفاهية لصالح المواطن السعودي، ولهذه الفئة الغالية على قلوبنا مشيراً إلى دور حرس الحدود الإنساني، في إطلاق عدد من المبادرات لخدمة ورعاية ذوي الإحتياجات الخاصة ؛ منها منطقة السباحة المخصصة لذوي الاحتياجات في العيقة بشرم محافظة ينبع، كما نقل اللواء البلوي شكر وتقدير معالي مدير عام حرس الحدود الفريق/ عوّاد بن عيد البلوي لسمو أمير المنطقة على اهتمامه ورعايته الكريمة لهذه المناسبة، بعدها شاهد سموه والوفد المرافق له، والحضور استعراضا حياً للوسائط البحرية. من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد ساهر الحربي أن الشاطئ المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة يخدم المهام الإنسانية في جانب عمليات البحث والإنقاذ ويمتاز بتوفر مسار خاص يتناسب مع حركة العربات المخصصة لهم، إضافة إلى تحديد المنطقة من الساحل ومن داخل منطقة السباحة، وتجهيزها بأحدث وسائل الأمن والسلامة، ووضع اللوحات الإرشادية والتوعوية، وبرج للمراقبة.

وأضاف الحربي “أن طول الممر المخصص لسباحة ذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ (60) مترًا، ويصل عرضه إلى (120) مترًا، وبمساحة إجماليه تبلغ (503) أمتار، منها مساحة مخصصة للأطفال”.

وبيّن المتحدث الحربي ، أنّ موقع السباحة المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة العيقة بشرم محافظة ينبع يُعدُّ الثاني من نوعه الذي ينفذه ويشرف عليه حرس الحدود، بعد الموقع الذي خُصّص بمنطقة أبحر شمال بمحافظة جدة. كما دشن سموه مبنى فرع وزارة الشئون الإسلامية، ومبنى الأحوال المدنية بمحافظة ينبع، وذلك خلال زيارته التفقدية للمحافظة. وأوضح مدير عام فرع وزارة الشئون الاسلامية بالمنطقة الشيخ فهد بن سليمان التويجري أن تكلفت المبنى الذي دشنه سمو أمير المنطقة بمحافظة ينبع 7 ملايين ريال مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن مشروعات المباني الجديدة التي تنفذها الوزارة حالياً في عدد من مدن ومحافظات المملكة ، والبالغ عددها 21 مشروعاً .

من جانبه أوضح مدير الأحوال المدينة بالمنطقة عبدالله سليمان الحربي أن مبنى الأحوال المدينة الذي دشنه سمو أمير المنطقة يحتوي على قسم نسوي خاص، كما يحتوي على على جهاز (الموظف بدر) الذي يخدم الصم والبكم مشيراً الى أنه يوجد بالمبنى غرفة مخصصة للمعرفين على النساء مجهز بكمرات وجهاز بصمة حتى تتمكن الموظفة من التأكيد على هوية المعرف.