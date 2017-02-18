أمير منطقة جازان يتابع تداعيات التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

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تابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان تداعيات وآثار التقلبات الجوية.

التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية وما واكبها من هطول أمطار متفرقة ومتوسطة على مدينة جيزان.

والمحافظات والمراكز والقرى التابعة للمنطقة .

مطمئناً سموه على أوضاع المواطنين واستعدادات الجهات ذات العلاقة لمواجهة أي طارئ لا قدر الله .

وأوضح المتحدث الرسمي بالإمارة علي بن موسى زعلة :

أن سمو أمير منطقة جازان على تواصل مع محافظي المحافظات وأمين المنطقة ومديري الدفاع المدني والطرق والنقل والشؤون الصحية.

وهيئة الهلال الأحمر والأجهزة الأمنية ذات العلاقة للإطلاع على تطورات الموقف والتأكيد على الجميع بضرورة التواجد الميداني .

ومضاعفة الجهود وتوفير المعدات والآليات و الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة للتعامل مع مثل هذه الظروف.

واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة , موجهاً سموه بتفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.