أمير منطقة جازان يدشن ويضع حجر الأساس لمشروعات تنموية في صبيا بأكثر من “248” مليون ريال بعد غد الثلاثاء

يقوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بعد غد الثلاثاء بجولة تفقدية لمحافظة صبيا يرأس خلالها الجلسة الثانية من جلسات مجلس المنطقة في دورة انعقاده الـ 92 الثانية للعام الحالي.

كما يدشن سموه ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة صبيا والمراكز التابعة لها بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من ” 248,072,431″ ريالاً .

وأوضح محافظ صبيا منصور بن زيد الداوود أن سمو أمير منطقة جازان سيستهل الجولة بزيارة لمقر المحافظة حيث يلتقي مشائخ وأهالي محافظة صبيا , ويبحث معهم احتياجات المحافظة من الخدمات البلدية والمشروعات التنموية الأخرى.

وبين أن المشروعات التي سيتم تدشينها ووضع حجر الأساس لها , ستشمل تدشين مشروعات تنموية بمحافظة صبيا بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من ” 222,141,031″ ريالاً تتضمن:

مشروع الكوبري الواقع بتقاطع ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﻣﻠﻙ ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﻣﻊ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻷﻣﻳﺭ ﻧﺎﺻﺭ ﺑﻥ ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ, وﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺩﻱ ﺻﺑﻳﺎ ﺗﻘﺎﻁﻊ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻷﻣﻳﺭ ﻧﺎﺻﺭ ﺑﻥ ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﻣﻊ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﻣﻠﻙ ﻋﺑﺩﷲ ﺑﻥ ﻋﺑﺩﺍﻟﻌﺯﻳﺯ بطول “161” متراً وعرض “91” متراً.

ومقر المجلس البلدي بصبيا, ومشروعات سفلتة وإنارة وأرصفة بصبيا وعدد من القرى التابعة لها , إضافة لستة ملاعب رياضية بقرى صبيا.

فيما تشمل المشروعات التي سيتم وضع حجر الأساس لها , إنشاء حديقة عامة بقرية نخلان بمساحة “400” ألف متر مربع.

وإنشاء سوق تجاري بمدينة صبيا وعدد من مشروعات السفلتة والإنارة والأرصفة ودرء أخطار السيول بالمحافظة وقراها.

وأفاد محافظ صبيا أن سمو أمير المنطقة سيقوم خلال الزيارة بتدشين عدد من المشروعات البلدية بمركزي العالية وقوز الجعافرة بمبلغ إجمالي “25,931,400” ريال , تشمل تدشين مبنى بلدية مركز العالية , وحديقة قرية السلامة السفلى بمركز العالية , ودرء أخطار السيول وحديقة وساحة رياضية ومسلخ نموذجي بمركز قوز الجعافرة.

وأبان أن سمو أمير المنطقة سيفتتح خلال الزيارة مشروع جامع الجفالي بقرية قايم الدش الذي تم تنفيذه بمبلغ “١٥” مليون ريال الذي يتضمن جامعاً ومركزاً للرعاية الأولية ومصلى للعيد ، ومبنى وقفي يتكون من أربعة طوابق ، ومغسلة أموت ومسطحات خضراء ومرافق خدمية مساندة.

وأشار إلى أن سمو أمير المنطقة سيدشن خلال الجولة فعاليات المعرض الخاص باحتفاء أهالي محافظة صبيا بمناسبة مرور “17” عاماً على تعيين سموه أميراً لمنطقة جازان , والذي يهدف للتعريف بالمنجزات التنموية والحضارية التي شهدتها المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها خلال هذه الفترة , عرفاناً بالجهود الكبيرة التي بذلها وييذلها سموه لكل ما من شأنه خدمة المنطقة بوجه عام ومحافظة صبيا بوجه خاص.

ونوه الداوود أن سمو أمير المنطقة سيرأس عقب تدشين المعرض , الجلسة الثانية من جلسات مجلس المنطقة في دورة انعقاده الحالية ,والمخصصة لبحث احتياجات محافظات ” صبيا والداير بني مالك وفيفا “.

بحضور مدراء الإدارات الحكومية والمشائخ , كما يشرف سموه حفل مشائخ وأهالي صبيا وتدشين ووضع حجر الأساس للمشروعات التنموية بالمحافظة.

وأعرب محافظ صبيا في ختام تصريحه عن سعادته ومشائخ وأهالي المحافظة بزيارة سموه التفقدية للمحافظة.

مؤكداً أنها تأتي امتداداً لنهج قيادة هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وتوجيهاتهما الدائمة بتلمس احتياجات المواطنين في مختلف مناطق وطننا العزيز.

وتؤكد مدى التلاحم بين قيادة هذه البلاد الغالية وأبناءهم المواطنين بمختلف المناطق , سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.