أمير منطقة جازان يرعى حفل تدشين البرامج الدعوية بمهرجان جازان الشتوي التاسع

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم :

حفل افتتاح فعاليات البرامج الدعوية المصاحبة لمهرجان جازان الشتوي التاسع

” جازان الفل .. مشتى الكل ” للعام الحالي 1438هـ .

التي ينظمها فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة , وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان.

وبُدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم أعلن سمو أمير منطقة جازان افتتاح البرامج الدعوية , معربًا عن سعادته أن تكون بداية برامج المهرجان الشتوي دائمًا بهذه البرامج الدعوية المباركة .

التي تحمل أهدافا سامية في نشر العلم والمعرفة والدعوة الصادقة إلى الله تعالى .

من قبل علماء ودعاة متخصصين. وشدد على ما تشهده بلاد الحرمين الشريفين من نعم الأمن والأمان ووحدة الصف واجتماع الكلمة .

التي تتطلب منا جميعا شكر المولى عز وجل , فضلا عن الحفاظ عليها وتسليمها للأجيال القادمة بكل أمانة وإخلاص .

مؤكدًا الدور المهم للعلماء والدعاة في تبصير الناس بكل ما يثار حولهم من فتن تستهدف أمن هذا الوطن واستقراره .

متمنيًا كل التوفيق للقائمين على البرامج الدعوية.

إثر ذلك ألقى مدير فرع الوزارة بالمنطقة أحمد بن عيسى الحازمي كلمة بين خلالها :

أن البرامج الدعوية تتضمن إقامة خيمة دعوية بالقرية التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان.

تضم مشاركات جهات حكومية ودعوية وخدمية وخيرية لعرض ما لديها من مشاركات وفعاليات توعوية في مجالات…

الأمن الفكري والتوعية بأضرار التدخين والمخدرات والقات وغيرها من الموضوعات التي تعني بسلامة وأمن الفرد والمجتمع .

إلى جانب قاعة مجهزة لاحتضان الفعاليات والبرنامج الدعوية من محاضرات وندوات في مجالات الأمن الفكري .

وندوات اجتماعية وثقافية متنوعة ومسابقات وفعاليات دعوية مصاحبة تستهدف فئات المجتمع رجالا ونساءً وأطفالاً.

وأشار إلى أن الفرع يهدف من المشاركة في المهرجان وإقامة الخيمة الدعوية لتوعية وتبصير المسلمين بأمور دينهم ودنياهم.

والتحذير من كل ما يمس الدين والعقيدة الصحيحة الصافية ومحاربة الأفكار الضالة وتوعية المجتمع بمخاطرها وأهداف من يروجون لها .

منوهاً بتعاون وتضافر الجهود بين الفرع ومحاكم المنطقة وفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة .

لكل ما يضمن نجاح الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وعبر عن فخر الجميع بانتمائهم لهذا الوطن الذي يقوده سلمان الحزم والعزم وقائد نصرة الإسلام والمسلمين .

في بلد من الله عليه بالأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة رشيدة تحكم شرع الله وجعلت من راحة وأمان ورفاهية المواطن أول أولوياتها.