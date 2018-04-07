أمير منطقة جازان يشارك أهالي محافظة فرسان صيد سمك الحريد

شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان أهالي محافظة فرسان فعاليات صيد سمك الحريد والمقامة ضمن المهرجان السنوي الخامس عشر لصيد الحريد بخليج الحصيص.

وعقب وصول سموه المقر المعد للصيد واكتمال استعدادات المشاركين لصيد الحريد أعطى سموه إشارة الانطلاق للمشاركين لصيد سمك الحريد حيث ينطلق المتسابقون تجاه الممر المائي بالخليج الذي يمر به الحريد كل عام بعد أن وضع بعض الاشجار من شجر / الكسب / إضافة إلى الحواجز التي يضعها الصيادين لمنع عبور السمك لذلك المرر الضحل لتبدأ بعد ذلك عمليات الصيد من قبل المتسابقين في محاولة للحصول على أكبر قدر من تلك الاسماك في تقليد عرفه أهالي الجزيرة منذ مئات السنين .

وفي نهاية السباق سلم سموه المبالغ النقدية والهدايا العينية للفائزين في المسابقة والبالغ عددهم عشرة فائزين.

وفي ختام الفعاليات أعلن سمو أمير منطقة جازان نجاح المهرجان معرباً عن سعادته بزيارة المحافظة ومشاركة أهالي فرسان احتفالاتهم بمهرجان الحريد للعام الحالي .

وتطرق سموه لما تجده المنطقة من دعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله وما اعتمد لها من مشروعات تنموية في شتى المجالات حاثا مديري الإدارات الحكومية والجهات والمقاولين وأهالي المنطقة للتعاون وتضافر الجهود لما يحقق الصالح العام ويسهم في تنفيذ تلك المشروعات وفق البرامج والخطط المعدة لها.

ووصف سموه جزر فرسان التي يصل عددها إلى 200 جزيرة قابلة للاستثمار بأنها من المناطق السياحة الواعدة مجدداً سمو أمير منطقة جازان في ختام تصريحه الدعوة لرجال الأعمال للاستثمار في فرسان والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة في مجالات السياحة والصناعة والزراعة وغيرها من المجالات .