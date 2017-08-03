أمير منطقة حائل يدشن خدمات المكتب المتنقل للأحوال المدنية لخدمة موظفي الإدارات الحكومية في مواقع عملهم والمواطنين

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم بمقر الإمارة الخدمة الجديدة للأحوال المدنية بمنطقة حائل.

المتضمنة توفير مكتب متنقل مرتبط بالأقمار الصناعية ليخدم موظفي الإدارات الحكومية في مواقع عملهم بالتنسيق بين تلك الإدارات وإدارة الأحوال المدنية.

كما دشن سموه المرحلة الثانية من خدمات السيارة المتنقلة لخدمة المواطنين في المحافظات التابعة للمنطقة.

التي جهزت ليجد أبناء المحافظات كافة الخدمات بالقرب من مقر سكنهم واستخراج الوثائق الرسمية الخاصة بهم وبالتابعين لهم.

واطلع سمو أمير المنطقة على الحقيبة المتنقلة التي تخدم كبار السن والمعاقين.

التي يزور من خلالها موظف الأحوال المدنية طالب الخدمة من كبار السن والمعاقين منزل المواطن ويستخرج له الوثيقة المطلوبة بكل يسر وسهولة.

بعد ذلك افتتح الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز رسميًا خدمات المكتب الثاني لإدارة الأحوال المدنية بمدينة حائل.

والمقام في مقر الحسون مول ، واطلع سموه على الخدمات التي يقدمها المكتب .

واستمع لشرح من مدير إدارة الأحوال المدنية بالمنطقة محمد بن نوح الغويري أشار فيه إلى التنسيق بينهم وبين إمارة المنطقة لبقاء السيارة الناقلة للمكتب المتنقل عدة أيام لتخدم موظفي الإمارة.

إضافة إلى التنسيق مع جامعة حائل وعدد من الإدارات الحكومية الأخرى.

مبيناً أن المكتب الثاني للأحوال المدنية بمدينة حائل جهز بأعلى مستوى وخدمات ليخدم بقسميه الرجالي والنسائي المستفيدين.

مؤكدًا أن مواعيد العمل فيه هي نفس مواعيد العمل بإدارة الأحوال المدنية بمقرها الرئيسي بالمجمع الحكومي.

وقد تسلم سموه إهداءً بهذه المناسبة.

ونوه سمو أمير منطقة حائل في تصريح صحفي بعد مراسم التدشين بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه – حفظهما الله – من دعم لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.

وأشاد سموه بما تحقق من تطور نوعي في إدارة الأحوال المدنية في منطقة حائل وفي مناطق المملكة.

حاثاً سموه العاملين على هذه الخدمات على مضاعفة الجهود ومخافة الله في السر والعلن والعمل على تنفيذ توجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – على أكمل وجه.

وأعرب سمو أمير المنطقة عن شكره لمدير إدارة الأحوال المدنية بمنطقة حائل محمد بن نوح الغويري وزملائه على جهودهم, سائلا الله التوفيق للجميع.