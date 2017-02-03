أمير منطقة عسير يستقبل المساحين الأثريين

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أبهـا – مرعي عسيري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة رئيس الفريق السعودي البريطاني المشترك للمسح الميداني الأثري لمواقع عصور ما قبل التاريخ الدكتور ضيف الله بن ذعار العتيبي, وعدداً من أعضاء الفريق الذين يزورون المنطقة حالياً.

رحب سموه بالجميع متمنياً لهم التوفيق خلال زيارتهم للمنطقة, كما استمع سموه لشرح عن أعمال الفريق الهادفة لعمل مسح ميداني أثري لمواقع عصور ما قبل التاريخ قبالة السواحل الجنوبية الغربية من المملكة تحديداً منطقة عسير,

حيث اشتمل المسح على دراسة أثرية للشريط الساحلي بمنطقة عسير, من أجل توسيع مفاهيم تطور المنطقة الأثرية عبر عصور ما قبل التاريخ, والمحتوى الاستيطاني والظروف البيئية والمعيشية للعصر الحجري القديم في سواحل البحر الأحمر.