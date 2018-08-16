أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه يعزيان أسرة العبيدي

جدة- البلاد

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اتصالا هاتفيا بأسرة الأستاذ أحمد علي العبيدي من إدارة التنمية بإمارة منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة مراقبة نقل الحجاج في نقطة الابيار الذي وافته المنيه مساء البارحة إثر نوبة قلبية مفاجئة اثناء توجهه للعمل…

واعرب سموه لشقيقه محمد العبيدي عن تعازيه الحارة في وفاة (أبوخالد) داعيا الله أن يغفر للفقيد ويرحمه برحمته الواسعة كما واسى سموه الكريم ابن الفقيد خالد…

كما قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة في اتصال هاتفي تعازيه لأسرة الفقيد داعيا الله له بالمغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته.

واعرب محمد العبيدي شقيق الفقيد عن امتنانه لسمو الأمير خالد الفيصل والأمير عبدالله بن بندر. وقد ووري جثمان الفقيد عصر أمس الأربعاء في مقبرة بحرة حيث يقام العزاء في استراحة القصر ببحرة شرق كوبري القطار.