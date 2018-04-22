أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل أمين مؤسسة “موهبة”

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة اليوم ، الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتور سعود المتحمي.

واستمع سموه خلال اللقاء لشرح عن أنشطة المؤسسة ومبادراتها ، ومن بينها “ملتقى ومضات” الهادف إلى مساعدة الموهوبين

والمبدعين على استشراف آفاق جديدة للمعرفة المستقبلية، والإسهام في نشر ثقافة الموهبة

والإبداع لدى كافة شرائح المجتمع, وعن برامج المؤسسة لاكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات ذات الأولوية التنموية

ونشر ثقافة الموهبة والإبداع ورفع وعي المجتمع بأهمية رعاية الموهوبين، من خلال فعالياتها العلمية والثقافية المتنوعة،

وإنجازات المؤسسة التي تأتي مواكبة لتطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – والهادفة لتطوير وتجويد التعليم في المملكة

ما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، وضرورة الاستثمار في عقول أبناء وبنات الوطن وتنمية رأس المال البشري.