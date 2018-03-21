أمير منطقة مكة بالنيابة يطلع على خطط الشؤون الصحية

جدة – البلاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندربن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، في مقر الإمارة بجدة أمس ، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة المكلف، الدكتور وائل مطير.

واستمع سموه إلى شرح عن أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة ، والخطط المزمع تنفيذها في الفترة المقبلة الرامية لتطوير الخدمات الطبية وزيادة الطاقة السريرية في مستشفيات محافظات المنطقة ، مطلعاً على البرامج الصحية المنفذة خلال موسم العمرة ، الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

من جهة أخرى شهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة وإدارة المرور بالعاصمة المقدسة، تهدف لرفع مستوى الوعي المروري والتعريف بالآثار السلبية للحوادث ، من خلال توجيه مرتكبي المخالفات المرورية إلى عددٍ من المستشفيات لينفذوا الأنشطة الاجتماعية بداخلها.

وبحسب بنود الاتفاقية بين الطرفين فإنها ترمي إلى تعزيز التعاون بين الجهات ورفع مستوى الوعي المروري بما يسهم في خفض معدلات الحوادث المرورية، من خلال تنظيم برامج توعوية تثقيفية للفئات المستهدفة.

وتنص الاتفاقية على أن يقوم المخالف بتنفيذ عدد من الأنشطة الاجتماعية داخل المستشفيات بالمدن والمحافظات، كما يخضع لدورات ومحاضرات توعوية توضّح خطورة التهور وتجاوز السرعة والتجاوز الخاطئ وغيرها من المخالفات، مع مشاهدة بعض الصور عن أسباب الحوادث، ويستمع أيضاً إلى شرح عن كيفية الالتزام بقواعد وأنظمة السير، وآثار الحوادث المرورية على نفسية المصاب وذويه والآثار الاجتماعية والاقتصادية ، وأخيراً زيارة عددٍ من المنومين في المستشفيات جراء الحوادث المرورية.