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أمير منطقة مكة بالنيابة يكرم بطلة مايكروسوفت

كتبه albilad_adminaccess_time4 / رجب / 1439 هـ      21 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة ــ عبدالهادي المالكي

كرم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الأمير عبدالله بن بندر، المعلمة أريج الغامدي، الحائزة على جائزة المركز الأول في مجموعة المشاريع المطبقة لمهارات التفكير الحاسوبي في التعليم، وذلك في أكبر حدث تعليمي لمايكروسوفتE2 والذي أقيم بسنغافورة .

ولدى استقبال الأمير عبدالله بن بندر للمعلمة الفائزة في مقر الإمارة بجدة، بحضور مدير عام التعليم بجدة عبدالله الثقفي، هنأ سموه المعلمة بالإنجاز الذي حققته، متمنياً لها المزيد من التفوق، وتحقيق الإنجازات التي يفخر بها الوطن.

من جهتها، ثمنت المعلمة أريج الغامدي تكريم أمير المنطقة بالنيابة ، لافتة إلى أن هذا التكريم غير المستغرب على ولاة الأمر، سيكون دافعاً لها لتحقيق المزيد من التميز، بما يسهم في رفع اسم الوطن في المحافل المحلية والعالمية.

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