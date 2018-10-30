أمير منطقة مكة ونائبه يطلعان على خطط الدفاع المدني

جدة – واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة اللواء سالم المطرفي يرافقه عددٌ من قادة المديرية بالمنطقة.

وقدم أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه شكرهما لمنسوبي الدفاع المدني بالمنطقة نظير الجهود التي يبذلونها، كما استمع سموهما إلى شرح تفصيلي عن تدابير الدفاع المدني الخاصة بحالات الأمطار التي تشهدها محافظات المنطقة حالياً والخطط المعدة لذلك، كذلك نتائج الحالات المطرية التي هطلت عليها مؤخراً.

واطلع الأمير خالد الفيصل والأمير عبدالله بن بندر على آليات التنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع البلاغات بالإضافة إلى مستوى الجاهزية والاستعداد بما يسهم بإذن الله في سلامة الأرواح والممتلكات.