أمير منطقة مكة ونائبه يطلعان على خطط جمعية البر بجدة

جدة -عبدالهادي المالكي

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة، رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة المُنتخب حديثاً الدكتور سهيل قاضي يرافقه أعضاء المجلس الجديد للجمعية .

وهنأ أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه ، رئيس وأعضاء مجلس جمعية البر بجدة سائلين الله لهم التوفيق في أعمالهم، فيما قدّم الدكتور سهيل قاضي، لسموهما نبذة عن الخطط المستقبلية للجمعية والهادفة للتوسع في الأعمال الخيرية والتطوعية والتركيز عليها، كذلك برامج الجمعية الرامية للمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وغيرها لتتخطى بذلك الجمعية إطار العمل الخيري التقليدي عبر تقديم خدمات متنوعة ومتميزة للمستفيدين من الجمعية والعمل على تطويرها بشكل مستمر.

وبحسب الدكتور قاضي فإن الجمعية ستركز أيضاً على تطوير مهارات المستفيدين وتطوير قدراتهم وصولاً لتحقيق الاكتفاء لديهم.

من جهته عبّر الدكتور قاضي وأعضاء المجلس عن شكرهم وتقديرهم للأمير خالد الفيصل والأمير عبدالله بن بندر على دعمهما الدائم لبرامج الجمعية لتحقق أهدافها بإذن الله.