أمير منطقة مكة يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد الفيصل

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جدة – واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مساء أمس في منزله بجدة لليوم الثالث ، عددا من أصحاب السمو من دول مجلس التعاون،

وأصحاب السمو الأمراء والمعالي وأعضاء السلك الدبلوماسي للدول العربية والإسلامية والصديقة، الذين قدموا واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – .

كما أدى واجب العزاء في الفقيد مديرو الإدارات الحكومية والمشايخ والقضاة وقادة القطاعات العسكرية والأمنية وجموعاً من أهالي المنطقة.

وصل إلى جدة مساء أمس وكان سمو الشيخ علي الجراح الصباح ممثل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت قد وصل جدة مساء امس لتقديم واجب العزاء لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ .

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية .