أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام المجاهدين

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بمنى اليوم ، مدير عام المجاهدين اللواء منصور الشدي يرافقه عدد من القيادات المشاركة في موسم حج العام الحالي.

واستمع سموهما إلى شرح عن الأعمال والمهام التي تنفذها إدارة المجاهدين بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى خلال موسم الحج.

كما هنأ اللواء الشدي ، الأمير خالد الفيصل والأمير عبدالله بن بندر بمناسبة عيد الأضحى المبارك.