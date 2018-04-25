أمير منطقة مكة يشكر الخزيم على جهوده

مكة المكرمة- احمد الاحمدي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة أمس معالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور محمد بن ناصر الخزيم بمناسبة انتهاء فترة عمله وإحالته للتقاعد.

وقدم الأمير خالد الفيصل الشكر للخزيم على مابذله من جهود خدمة لدينه ثم ملكه ووطنه في أطهر بقاع الأرض، متمنيا له التوفيق في حياته المقبلة.

من جهته عبر الدكتور الخزيم عن شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على كلماته ودعمه الدائم للرئاسة لكل ما فيه مصلحة الوطن وقاصدي بيت الله العتيق .