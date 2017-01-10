أمير نجران يؤدي صلاة الميت على الشهيد حريصي

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نجران – واس

أدى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران, بعد صلاة ظهر أمس صلاة الميت على الشهيد الجندي أول محمد مغاوي مفرح حريصي (رحمه الله), وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة نجران.

ونقل سمو أمير المنطقة تعازي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ لوالد وذوي الشهيد، داعيًا المولى أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يتقبله من الشهداء، ويسكنه فسيح جناته.

وأعرب سموه عن فخر واعتزاز الشعب السعودي بما قدمه الشهداء في سبيل دينهم ثم مليكهم ووطنهم، من أعمال وتضحيات تبقى راسخة في سجلات الوطن، وقد رحلوا وهم مدافعون عن المقدسات، ويحمون أرض الحرمين، في موطن العز والشرف.

كما عبّر والدا الشهيد عن شكرهما لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد على تعازيهم ومواساتهم، ولسمو أمير المنطقة على حضوره والصلاة عليه ونقله تعازي القيادة، وأكدا أن استشهاد ابنهما عز في الدنيا، ومثوبة في الآخرة إن شاء الله.