أمير نجران يشيد بخدمات مركز المعلومات الوطني

نجران- البلاد

أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بالخدمات التي يقدمها مركز المعلومات الوطني، للمرابطين على الحد الجنوبي، في الميدان، بالتنسيق والتكامل مع الأحوال المدنية، مؤكدًا أن هذا واجب بحق رجال نذروا أنفسهم في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

واطلع سموه في مكتبه بديوان الإمارة، أمس على التقرير الختامي لأعمال وإنجازات فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة، قدمه الرائد عبدالهادي بن محمد بن قعوان، حيث استعرض سموه جهود المركز في تهيئة البنية المعلوماتية بمنفذ الوديعة لاستقبال الحجاج وتوديعهم، وكذلك في منفذ الخضراء بشأن قوافل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتسلم سموه خلال اللقاء التقرير السنوي للمركز، ونسخة من الدورية ربع السنوية الصادرة عن المركز، تحت عنوان “سمات”.