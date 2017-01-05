أمير نجران يطلق الموقع السياحي الالكتروني

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نجران – البلاد

دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بمكتبه بديوان الإمارة الموقع الإلكتروني لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، الذي يقدم للمتصفح معلومات عن منطقة نجران، وما تزخر به من معالم سياحية وأثرية ومقومات طبيعية واقتصادية.

ونوّه سموه بما تشهده الهيئة من تطور مستمر وحضور محلي ودولي، في ظل إشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

واستعرض سموه محتويات الموقع، في شرح قدمه مدير فرع الهيئة بالمنطقة صالح بن محمد آل مريح، مشيدا سموه بجهود فرع الهيئة والقائمين عليه، بتعزيز التنمية السياحية بالمنطقة.