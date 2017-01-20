أمير نجران يطلق برامج مكافحة المخدرات

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نجران – البلاد

أطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بالإمارة، أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالمنطقة.

ووجّه سموه الجهات أعضاء اللجنة بتكثيف البرامج التوعوية، لتحقيق أهداف اللجنة الرامية إلى الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي والاجتماعي بأضرارها، مع ضرورة التكامل مع الجهات المعنية الأمنية والخدمية.

وفي نهاية اللقاء تسلّم سموه الحقيبة التوعوية الصادرة عن اللجنة، قدمها رئيس فريق اللجنة، ومدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد فهد بن حمّاد الحمّاد.