أميـر تبوك يدشـن مشــاريع في تيماء تتجاوز 723 مليون ريال

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تبــوك ــ سعــــــد الشهــــــراني

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمحافظة تيماء مشروعات تنموية جديدة وتفقد سير العمل في المشروعات القائمة وأطلع على نسب الانجاز في هذه المشروعات التي تجاوزت قيمتها أكثر من (723,755,925) مليون ريال.

ووضع سموه حجر الأساس لمشروع توسعة محطة كهرباء تحويل تيماء الجديدة واستمع إلى شرح من مدير كهرباء تبوك المهندس مساعد فهد القباع عن المشاريع الكهربائية المنفذة من قبل الشركة السعودية للكهرباء بمحافظة تيماء خلال عام 2016م بقيمة 98 مليون ريال ومنها إضافة 800 مشترك وتنفيذ مشاريع تعزيز وإحلال الشبكات وتمديد كابلات أرضية لربط محطة التحويل في الشبكات وتوسعة محطة تحويل تيماء المرحلة الأولى

وكهربة أكثر من 19 قرية وتجمع سكاني وجاري إكمال كهربة المزارع بمواقع مختلفة بالمحافظة. كما استمع سموه إلى شرح من أمين منطقة تبوك المهندس محمد حسني هاشم عن المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة تيماء بقيمة 175 مليون ريال والتي تضم مشروعات للحدائق والمنتزهات.

وشاهد سمو أمير المنطقة صورا جوية لمحافظة تيماء قبل أكثر من 20 عاما وما أصبحت عليه المحافظة الآن من تطور تجاوز نسبته 300% مؤكدا سموه أن المحافظة حظيت بخدمات كبيرة في مجال الكهرباء حيث وصلت إلى جميع مراكز وقرى المحافظة

وأيضا شبكات المياه للأحياء المأهولة بنسبة 100% وشبكات الصرف بنسبة 70% وأيضا الخدمات البلدية.بعد ذلك اطلع على مشروعات المياه والصرف الصحي بالمحافظة واستمع إلى شرح من مدير عام المياه بمنطقة تبوك المهندس صالح خلف الشراري عن المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة وأيضا مشروعات الصيانة بقيمة تجاوزت 200 مليون ريال والتي شملت تغطية مدينة تيماء بشبكات مياه الشرب بنسبة 100% وشبكات الصرف الصحي بنسبة 70% .

كما دشن سمو أمير المنطقة سكن العاملين في مستشفى تيماء مع تجهيزه بقيمة 38,500 مليون ريال ومركز حي العسافية بقيمة 3,500 مليون ريال ، ثم اطلع على مشروعات الطرق الجاري تنفيذها في محافظة تيماء بقيمة 141 مليون ريال واستمع إلى شرح من مدير عام الطرق والنقل بالمنطقة المهندس مطلق الشراري عن المشروعات.

وقال سمو امير منطقة تبوك في تصريح لوسائل الإعلام “إن المشاريع تشمل جميع المحافظات في مناطق المملكة ، وهذا أمر مذهل نحمد الله ونشكره عليه والشكر يكون بالعمل والإنسان، عندما يرى ما يقدمه قائد هذه الأمة خادم الحرمين، من توجيه ومتابعة لكل ما يهم البلاد والمواطنين في كل مناطق المملكة،

ويشاهد ما يحدث على أرض الواقع، يحمد الله سبحانه وتعالى على هذا النمو والتطور، وبالطبع من يعرف متابعة سمو ولي العهد وزير الداخلية للمناطق وعنايته بها يدرك أهمية ذلك، وأيضاً ما ظهر من سمو ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، من رؤى شرحها للناس وبدئ العمل فيها، في هذه الميزانية والميزانيات المقبلة، وهي رؤى خير وبركة، والحمد لله ما نشاهده اليوم يدعو للتفاؤل التام وأن كل ما تأخذ له هذه البلاد يسير بشكل ثابت وقوي”.

والتقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أهالي محافظة تيماء ، بحضور محافظ تيماء سلطان بن شخبوط السلطان ، ورؤساء المراكز ، ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين ، وذلك بمقر المحافظة .

وفي بداية اللقاء نقل سموه لأهالي المحافظة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -، منوها سموه بما تشهده محافظة تيماء أسوة بباقي محافظات المنطقة من نهضة تنموية وعمرانية في شتى المجالات.