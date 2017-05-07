أميـر تبوك يدشن اليوم مشاريع بـ 3.6 مليار

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تبـــوك ـــ سعــد الشهــراني

يدشن ويؤسس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم الأحد مشروعات تنموية جديدة في محافظات املج والوجه وضباء , ويتفقد سموه سير العمل في المشروعات القائمة والوقوف على نسب الانجاز والتي جاءت قيمتها الإجمالية( 3.6 ريال.

ويلتقي سمو أمير منطقة تبوك بالمحافظين وأعضاء المجالس المحلية والبلدية والمواطنين وأهالي المحافظات والمراكز حاضرة وبادية للاستماع إلى مطالبهم وتفقد أحوالهم والوقوف على احتياجاتهم وطرح ومناقشة كل ما يتعلق بخدمة المواطنين والنهوض بها امتداداً لما يتم طرحه ومناقشته في مجلس المنطقة وما يصله من تقارير ومحاضر ومطالب من قبل المجالس المحلية والمواطنين في إطار حرص ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – .

وسيدشن ويؤسس سمو أمير المنطقة مشروعات تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في بلديات الوجه وأملج وضباء ووزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في المديرية العامة للمياه وفروعها في المحافظات ، ووزارة النقل ممثلة في الإدارة العامة للطرق بالمنطقة ، ووزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للتعليم ، ووزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية ، والشركة السعودية للكهرباء ممثلة في إدارة كهرباء تبوك .

ففي محافظة املج يدشن ويؤسس سمو أمير المنطقة بعد غد 35 مشروعاً تنموياً بالمحافظة بقيمة إجمالية تجاوزت مليار وسبعمائة وأربعة وسبعون مليون وثمانمائة وإثني عشر ألف ومئتان وأربعة وسبعون ريال ، منها تدشن سموه لـ 14 مشروعاً لبلدية محافظة املج تشمل مشاريع سفلته وأرصفة وإنارة وتصريف مياه الأمطار وتحسن وتجميل الواجهة البحرية وتطوير وتأهيل الأحياء القديمة وصيانة الحدائق والمسطحات الخضراء .

ويتفقد سمو امير المنطقة سير العمل في 12 مشروعاً جاري تنفيذها لبلدية المحافظة منها مشروعات لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وسفلتة المخططات وإنشاء حدائق بأملج والقرى التابعة وتحسين وتجميل الكورنيش والواجهة البحرية وإعادة تأهيل وتطوير الشوارع والتقاطعات .

ويدشن سموه مشروع محطة تحويل املج المركزي للكهرباء جهد 380/132/33/ 8/ 18 ك .ف مع خطوط الربط بين املج وينبع / املج العيص ، ويضع حجر الأساس لمشروع إنشاء خط هوائي مزدوج الدائري جهد 380 ك . ف لربط محطة املج بمحطة الوجه .

ويفتتح سمو أمير منطقة تبوك مشروعات لوزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة املج خاصة بشبكة المياه المرحلتين الرابعة والخامسة ، ويتفقد سموه سير العمل في خمسة مشاريع للطرق جاري تنفيذها في المحافظة .

وفي محافظة الوجه يدشن ويؤسس سمو أمير منطقة تبوك 61 مشروعاً تنموياً جديداً ومنها 35 مشروعاً سيدشنها سموه على رأسها مبنى بلدية الوجه والمنتزه العام بالوجه والحدائق وممرات المشاة ومشروعات السفلتة لمخططات المنح والتحسين والتجميل ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار والإنارة وإنشاء العبارات على الطرق وتهذيب وتطوير الأودية .

كما يؤسس سمو امير المنطقة ويضع حجر الأساس لـ 25 مشروعاً جديداً لبلدية محافظة الوجه ومنها مشروع تحسين وتجميل وتطوير البلدة القديمة بالوجه ، وربط وسفلتة طريق المطار وتحسين وتطوير الطريق الدائري وانشاء رصيف بحري للمتنزهين وسفلتة مخططات المنح وتطوير الأحياء في مركز المنجور والقرى التابعة ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وإنشاء حدائق وممرات مشاه وتطوير المنطقة المركزية وإعادة تأهيل الطرق الرابطة بين القرى .

ويؤسس سمو الأمير فهد بن سلطان لمشروع إنشاء محطة الوجه 13,8 / 33 / 132/ 380 ك . ف ليصل إجمالي قيمة المشاريع التنموية التي يدشنها ويؤسسها سمو أمير منطقة تبوك في محافظة الوجه 654 مليون و380 ألف و535 ريال .

وفي محافظة ضباء يدشن سمو أمير المنطقة 11 مشروعاً جديداً لبلدية محافظة ضباء تشمل مشروعات سفلتة وأرصفة وإنارة وتحسين وتجميل المداخل وإنشاء الحدائق والساحات وممرات المشاة وتهذيب المناطق الجبلية ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وتطوير الأحياء القديمة وتطوير وتحسين التقاطعات الرئيسية والميادين .

كما يؤسس سموه ويضع حجر الأساس لـ 12 مشروعاً جديداً لبلدية ضباء تضم مشروعات سفلتة وأرصفة وإنارة وتحسين وتجميل وإنشاء حدائق وساحات وممرات مشاه وإنشاء الطريق الدائري وتطوير المناطق العشوائية وتطوير المواقع السياحية وتحسين وتطوير مرمى النفايات والمردم الصحي .

و يدشن سمو أمير المنطقة مستشفى ضباء الجديد الذي تم الانتهاء من تنفيذه وتجهيزه وتشغيله ، ويدشن ويؤسس سموه لأربعة مشروعات تعليمية جديدة بالمحافظة ، ويدشن مشروعات للطرق منها مشروع المرحلة الرابعة من ازدواج طريق تبوك- ضباء عقبة الخريطة ، ومشروع المرحلة السادسة من ازدواج طريق تبوك ضباء بطول 30 كيلو متر ، ويتفقد سموه سير العمل في المرحلة السابعة من ازدواج طريق تبوك ضباء بطول 22 كيلو متر .

ويدشن سموه ثلاثة مشاريع للشركة السعودية للكهرباء وهي مشروع خط ربط مزدوج بين تبوك – ضباء جهد 380 ك . ف ومشروع خط مزدوج جهد 380 ك . ف للربط بين محطة المدائن ومحطة ضباء ، ومشروع الخط الهوائي لتعزيز خط اشواق – ضباء ، ليصل إجمالي قيمة المشاريع في محافظة ضباء التي ستدشن وتؤسس من قبل سمو امير منطقة تبوك( 1.228.044.853) مليار ومائتنان وثمانية وعشرون مليون واربعة واربعون الف وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريال .

من جهتهم اعرب محافظ ضباء مساعد بن نايف السديري ، ومحافظة الوجه فهد بندر الخريصي ، ومحافظ املج زياد عبدالمحسن البازعي ، عن سعادة أهالي المحافظات بلقاء سمو امير منطقة تبوك وتدشين سموه لمشروعات تنموية جديدة في المحافظات تصب جمعيها لخدمة المواطن والارتقاء بالخدمات القائمة .

وأكدوا حرص سمو أمير المنطقة على متابعة أحوال المواطنين والوقوف على احتياجاتهم في أماكنهم سواء في المحافظات او المراكز والقرى .