أميـر تبوك يدشن فعاليات أسبوع النزيل الخليجي

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تبـــوك ــــ سعـــــد الشهـــــراني

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد الرابع لدول مجلس التعاون الخليجي، تحت شعار ( معًا لتحقيق الإصلاح).

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه في الإمارة مدير الإدارة العامة للسجون بمنطقة تبوك اللواء رباح بن تابع الشراري، ورئيس رعاية السجناء بالمنطقة ” تراحم ” أحمد الحارثي، وأعضاء اللجنة بالمنطقة، واستمع سموه إلى شرح مفصل من اللواء رباح الشراري عن فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد الرابع لدول مجلس التعاون الخليجي .

ثم أعلن سموه انطلاق الفعاليات التوعوية المصاحبة للأسبوع الخليجي ، من خلال الفعاليات الميدانية في مختلف المواقع بالمنطقة، مؤكدا سموه دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – بكل برامج وأنشطة لجنة رعاية السجناء، وأسرهم والمفرج عنهم ” تراحم “.

كما اطلع سمو أمير المنطقة على التقرير السنوي للإدارة العامة للسجون بمنطقة تبوك .

وقال سموه : إن سمو ولي العهد – حفظه الله -حريص على تطوير السجون وأنظمتها؛ بما يكفل للسجين أن يعود لأسرته ومجتمعه صالحاً ومصلحاً، من خلال تنويع البرامج التي تهدف لإصلاح السجين , وإعانة أسرته؛ من خلال اللجان المعنية بدعمهم، وتقديم كل ما يحتاجونه من رعاية واهتمام.

وأعرب مدير عام السجون بمنطقة تبوك عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على تدشينه لفعاليات أسبوع النزيل بالمنطقة، لافتا إلى الدعم اللا محدود الذي تحظى به الإدارة من سموه، والتي تعتبر دافعا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن .