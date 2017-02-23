أميـر تبوك يواسي أسرة محافظ حقل السابق

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تبوك ـ سعــــد الشهـــــراني

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك أسرة الأيداء بوفاة فقيدهم سلطان بن زيد الأيداء محافظ حقل سابقا رحمه الله . وأعرب سموه عن خالص مواساته وتعازيه لأسرة وأبناء الفقيد ,معددا سموه مناقب الفقيد في خدمته للوطن سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

وأعرب ابن الفقيد زيد باسمه ونيابه عن أبناء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على متابعة سموه الدائمة لحالته المرضية حتى توفاه الله، داعين الله ألا يري سموه مكروها ويجعل هذا العمل في موازين حسناته .