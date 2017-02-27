أمين أمانة عسير يطلع إعلاميي عسير على مكان أضرار السيول

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متابعة – مرعي عسيري

بدعوة من أمين أمانة منطقة عسير الأستاذ صالح عبد الله القاضي للإعلاميين بالمنطقة للاطلاع عن كثب على الأماكن التي تضررت من نزول الأمطار التي شهدتها مدينة أبها بالتحديد والتي تجاوزت فيه الأمطار 116ملم حسب تقرير مصلحة الأرصاد ، وقد رافقهم فنيون وإداريون وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

بدأت الجولة بمشاهدة عبارة حي المروج التي تدفق منها السيل بكميات هائله نتيجة تجمع الأمطار من الجبال التي خلفها مما اثر على الحي وتجمع سيول من الشوارع المجاورة وهذه طبيعة وجغرافية الأرض، كذلك مشاهدة عبارة سوق الراية والتي تلتقي مع حي المنسك، ولوحظ وضع خزانات للكهرباء قرب مجرى السيل مما يسبب خطر مستقبلي ، واطلع الوفد على الموقع الثالث بحي الموظفين ، وقد تم دراسة الموقع جيولوجيا .

مشاريع السيول

وهنا تدخل مدير عام الشؤون المالية والإدارية بأمانة منطقة عسير احمد محمد ال مارق فقال ان هناك 186 مليون ريال لموقع هذه السيول على مدى اربع سنوات حسب برنامج التحول الوطني وذلك لدرء اخطار السيول وقال دوما المناطق الجبليه مكلفه وهناء تدخل عراب الرحله الدكتور عيسى البناوي مدير الدراسات الأستراتيجيه فقال ان كميات الامطار يوم الثلاثاء 17/5/1438هـ اكثر من امطار 1402 مع الحسبان في التوسع العمراني.

ويؤكد هذه الحقيقه المهندس محمد احمد مساعد الامين لاراضي والمساحه الذي اشار ان المخططات السابقه بدون دراسات هيدرولوجيه كما يحدث حاليا واشار الامين ونحن في الموقع الثالث الي منزل في اليسار جوار حديقة النور كانت العباره تمر من تحته وكان قريب من مجرى السيل مما جعلنا بعد رفضه مرور العباره الي تحويله ومما يظطرنا الي توفير مواتير شفط اذا زادت كميات الإمطار.

وقال الأمين اننا نحرص ان نوفر لمن اراضيهم قرب مجرى السيل ان تكون ارض بارض لانه لايوجد تعويض والبعض يرفض ثم انتقل الجميع الي طريق المحاله المجاور لمستشفى النساء والولاده حيث تتراكم المياه بكميات كبيره وهو محسوب على ادارة النقل ولكن الأمانه سوف تتدخل في التصريف

معالي الأمين أشار إلى 46 موقعا شملت الدراسة الهيدرولوجية لـ 37 موقعا ، تكلفة المرحله الاولى 180 مليون بدون نزع ملكيات ثم مشاريع تصريف السيول186مليون ريال ، كذلك شمل العرض تحسين مجاري السيول والتركيز على المواقع الحرجه والتركيز على عبارة الاربعين الشماليه والجنوبيه بقيت العبارات التى تحتاج للتحسين.

* المسؤولية مشتركة

بدأ المؤتمر الصحفي بشكر وتقدير من الامين صالح القاضي للاعلإمين المشاركين ولمساعديه والمجلس البلدي للأطلاع عن كثب لاضرار السيول وماتبعها من ضجة ، مؤكدا ان الإعلام شريك في المسؤولية التوعوية. وأوضح ان كميات الامطار كانت كبيره والمنطقه وخاصه ابه منحدره مما يزيد في اندفاع المياه وعدم تجاوب بعض الناس للتحذيرات وقال نقلت اشياء غير واقعيه ولعلكم لحظتم مايحصل في كثير من الدول ومنها في امريكا في ولاية كاليفورنيا ولايمنع انه كان هناك خلل من السابق في التخطيط والتنفيذ ولم يكن هناك دراسات هيدرولوجيه وهناك دراسه جادة لمنطقة عسير باكملها ونأمل في اعتمادات ماليه من وزارة البلديات والمالية.

ثم فند الأستاذ احمد محمد مارق / مايصرف لدرء اخطار السيول من عام 1431هت حتى 1438هـ لبلديات منطقة عسير ومنها ابها المدينه.

فمن عام 1431الي 1432: 95مليون نصيب ابها 9ملايين ريال ومن عام 1432الي عام 1433 110 مليون نصيب ابها 16 مليون ريال من عام 14332 الي عام 1434 350 مليون نصيب ابها 50 مليون و900 الف ريال ومن عام 1434ؤالي عام 1435 350 مليون نصيب ابها 51مليون ريال من عام 1436 الي عام 1437 260 مليون ريال نصيب ابها 42مليون ريال وفي عام 1438 لم يكن هناك مشاريع معتمده وانما مبادرات

وعاتب الامين القاضي من يقول اعتمد لابها ثلاثه مليارات وهذا غير صحيح ونحن نتمنى ذلك .

عن ازالة الاضرار اجاب المهندس خالد ال مفرج القحطاني الوكيل للمشاريع ان هناك 75مليون لمشاريع فتحت مظاريفها ودرست متوقفه على توقيع العقد وعن تنفيذ مشاريع حكوميه في مواقع خطره فقال الامين : في السابق لم يكن هناك معطيات واضحه واعتماد على دراسات هيدرولوجيه ونحن ننظر للمستقبل ونحسن حاليا ممكن الخلل ولدينا الان معالجات فوريه.

وقال الأمين بعد الأمطار بدأنا في الدراسات الهيدرولوجيه للوضع الحالي وللمستقبل وبمعالجات فورية .وهو مايؤكده المهندس محمد احمد مساعد الأمين للاراضي والمساحه، فأكثر مايحدث من اخطاء هو اعتماد مخططات بغير اعتماد هيدرولوجي مما اوقعنا في اضرار ، وكان التصريف سطحي ولم يعد مجدي حاليا . وأضاف: وضعنا دراسات تصل إلي توقع ارتفاع 200 ملم رغم إن امطار الثلاثاء 116 ملمم .

وعن مشكلة المخططات الحاليه قال مسؤول الأرضي المهندس محمد احمد وجدت لها دراسات هيدرولوجيه وتلافي الاخطاء ، ونحن نظر لمستقبل ولاننكر الاخطاء.وعن مشكلة المجلس البلدي بابها قال الامين:نحن ننفذ تعليمات وقرارات بما يتطلبه منا المجلس حسب لوائح معده وما يتعدى ذلك فليس من حق المجلس ولهم الحق في الشكوى اذا لم نلتزم بلوائح وانظمة المجلس البلدي وقد طلبنا منه لرؤوية لبعض المشاريع فردوة علينا ان الخطاب وصل متأخر.

وعقب عضو المجلس البلدي عامر عبد الله فقال: سمعنا عن مبلغ 186 مليون لابها المدينه فماهو حال القرى التابعه لها والتي تبلغ الف قريه وبعضها دخل النطاق العمراني وارى ان تدعم من بند الكوارث ، كما أن الاعلام عليه مسؤولية كبيرة في دعمها.

وفي سؤال لـ( البلاد) عن رؤوية الامانة بعد إن كشفت الأمطار مكامن الخلل ، قال الأمين:

لدينا حصر متكامل كما ريتم وسوف نبدا بالأولويات ومعالي الوزير اطلع على الأضرار وننتظر دعم الوزارة لنا.