أمين الشرقية يتفقد مشاريع تنموية بالقطيف

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الدمام-حمودالزهراني

تفقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، صباح الثلاثاء الماضي عددا من المشاريع التي تنفذها بلدية محافظة القطيف حاليا، فيما رافقه في الزيارة رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل، ومدير عام العلاقات العامة والاعلام بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، وعدد من المسؤولين بالبلدية من مهندسي مشاريع وطرق.

وبدأ معاليه جولته بزيارة لعدد من مشاريع تأهيل وتطوير شوارع وإنشاء جسور، وتطوير المداخل والتقاطعات في المحافظة، والتي تضمنت مشروع تطوير شارع الملك عبد العزيز من مدينة سيهات حتى شارع الرياض بمدينة القطيف، والذي يبلغ طوله 9 كلم، وتبلغ كلفته الاجمالية للمرحلة الثانية 29,962,000 ريال وتبلغ نسبة الانجاز 85% للمرحلة الثانية، كما تفقد معاليه مشروع تطوير طريق الخليج العربي الذي يبلغ طوله 7 كلم، وتبلغ تكلفة المرحلة الحالية 47,710,000 ريال، والذي يأتي ضمن مشروع تأهيل وتطوير الطرق الشريانية بمدن وقرى القطيف المرحلة الأولى، حيث بلغت نسبة اعمال التطوير الحالية في الطريق لهذه المرحلة 70%.

بعد ذلك قام معاليه بتفقد عدد من المشاريع التي تنفذ في الواجهات البحرية في محافظة القطيف والتي تتضمن:مشروع سوق السمك المركزي بالقطيف، وهو أكبر سوق مركزي للأسماك على مستوى المملكة حيث تم إنشاؤه على عدة مراحل وتم اختياره ليكون بعيداً عن النطاق السكاني وبلغت تكاليف إنشاء هذه المرحلة أكثر من 45 مليون ريال، فيما تفقد مشروع جسر الخليج العربي من شارع أحد , والذي يربط كورنيش المحافظة الجنوبي بالشمالي ويتقاطع مع شارع أحد , وتبلغ تكلفته أكثر من 83 مليون ريال، و نسبة الانجاز فيه 100% فيما قام بزيارة الى الجسر البحري الثالث الذي يربط القطيف بجزيرة تاروت , بقيمة تجاوزت 80 مليون ريال، و الذي تم افتتاحه خلال الفترة الماضية.

وجولة داخل بعض المناطق في المحافظة شملت تاروت وسنابس ودارين وغيرها من مناطق وطرق وجسور وكذلك الواجهات البحرية الجديدة والتي يجري تنفيذها، كما قام معاليه بزيارة لسيهات وتجول داخلها واستمع الى شرح مفصل عن مشاريعها، وعقب الجولة كشف معاليه أن هذه الجولة تأتي تنفيذا لتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – حيث بلغت قيمة تكاليف المشاريع التي تم تنفيذها في محافظة القطيف خلال الخمس سنوات الماضية أكثر من ملياري ريال، والتي تضمنت مشاريع تنموية وخدمية جاءت تلبية لاحتياجات ومتطلبات أهالي قرى وبلدات محافظة القطيف، معلنا معاليه عن عزم بلدية محافظة القطيف تنفيذ عدد من المشروعات الكبيرة في المحافظة، والتي تتضمن، إنشاء مشروع مركز الأمير سلطان الحضاري, بمساحة 120 ألف متر مربع، وتبلغ كلفته 35 مليون ريال، وهو قيد الطرح حاليا ضمن المباني والمرافق البلدية.