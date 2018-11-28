أمين الشرقية يشيد بجهود فرسان الشرقية لخدمة المجتمع

الدمام- حمودالزهراني

قدم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير شكره لفريق فرسان الشرقية على جهودهم التي يبذلونها في سبيل خدمة المجتمع في جميع الأحوال والظروف وتحديداً في أقات هطول الأمطار وما يصاحبها من حالات احتجاز او تعطل للمركبات، مشيداً بما يقدمه الفريق من خدمات بكل احترافية.

وكان فريق فرسان الشرقية قد بدأ استعداده منذ ساعات الصباح الأولى حيث رفع جاهزيته بكامل طواقمه في مختلف محافظات ومدن المنطقة الشرقية لمباشرة البلاغات التي تصلهم عن طريق رقم الفريق الخاص او عن طريق غرفة عمليات الدفاع المدني.

يذكر أن عمليات الفريق تلقت من بداية هطول الأمطار حتى الساعة 7:30 مساءً من هذا اليوم اكثر من 94 بلاغاً تنوعت بين تعطل مركبات واحتجاز في مواقع تجمع المياه ، فيما تلقى الفريق طلبات مساعدة من جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل بالراكة لمساعدة طالبات تم احتجاز مركباتهن بمواقف الجامعه اضافة الى بلاغات من أولياء أمور طالبات مدرسة ابتدائية بغرب الدمام حاصرة المياه مدخل المدرسة، إضافة الى مساعدة معلمات في حي المنار على الخروج من مدرستهن بعد ارتفاع منسوب المياه في الشارع المقابل للمدرسة.

وكانت ادارة مرور المنطقة الشرقية قد أبدت استعدادها للتعاون مع الفريق والتواجد مباشرة في حال استدعى الوضع لإغلاق بعض الشوارع التي يتعذر على السائقين العبور منها، وهو ما ساهم في تسهيل عمل الفريق.

يذكر أن فريق فرسان الشرقية الذي تأسس في ابريل 2017 يعمل تحت مظلة الجمعية السعودية للسلامة المرورية والتي تقدم للفريق كامل التسهيلات للقيام بعمله التطوعي دون على الوجه المطلوب، وتضم أكثر من 170 عضواً تقدم خدماتها على مدار الساعة وأنجزت حتى الان اكثر 1500 مهمة.