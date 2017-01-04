أمين الشرقية يعقد اجتماعاً مع فريق بلدي وزارة الشؤون البلدية والقروية بالأمانة

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الدمام-حمودالزهراني

عقد معالي أـمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، لقاء مع فريق بلدي في وزارة الشؤون البلدية والقروية، بحضور مستشار وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور غانم المحمدي والدكتور إبراهيم سليمان مدير مركز المعلومات البلدية والدكتور معاذ الخلف من مركز تحقيق الاهداف بالوزارة، ووكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله بن علي القرني ووكيل الأمين المساعد المهندس فيصل الثاني، وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء البلديات.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام والمتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن الهدف من الاجتماع هو تطوير الخدمات الالكترونية، والتسهيل على المستفيدين في إنهاء اجراءاتهم واختيار أمانة المنطقة الشرقية كنموذج للأمانات. وأبان المتحدث الرسمي أن أمانة المنطقة الشرقية أطلقت الموقع الالكتروني الخاص بها بحلته الجديدة، والذي سيتيح العديد من الخدمات الالكترونية والمزايا للمستفيدين.

والتي تأتي ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي تعمل على تنفيذها الأمانة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة الأولى من خطة تحويل الخدمات إلى خدمات رقمية، والتي ستكون متاحة للمستفيدين من خلال عدة قنوات؛ إحداها البوابة الإلكترونية، وأيضاً من خلال تطبيق الأمانة الرقمي والذي بدأت الأمانة بتدشينه، ‏وكذلك من خلال قنوات أخرى سيتم الإعلان عنها في فتره قريبة.

وتأتي أيضاً من استراتيجية التحول الرقمي في أمانة المنطقة الشرقية، كما ‏قامت الأمانة بإطلاق الإصدار الجديد من موقعها الإلكتروني، والذي يتميز بمجموعه من المعايير والخدمات وبشكل عام التصميم، والذي طبقت فيه معايير W3C ، كما أن هذا الإصدار يحتوي على مجموعة من الخدمات؛ مثل التعريف بالأمانة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية، والتعريف بالهيكل التنظيمي والإدارات و الوكالات داخل الأمانة.